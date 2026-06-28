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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Landkreis Kassel: 76-jähriger in Freibad in Vellmar verstorben

Vellmar (ots)

Vellmar: Am heutigen Vormittag gg. 11:00 Uhr kam es zu einem tödlichen Unfall im Freibad in Vellmar-Obervellmar. Eine 76-jährige männliche Person aus Kassel wurde leblos in dem Schwimmbecken des Freibades festgestellt. Eine eingeleitete Reanimation von vor Ort befindlichem medizinischen Personal verlief erfolglos. Ein Fremdverschulden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand auszuschließen. Die genauen Umstände, die zu dem Tod führten, sind derzeit ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen seitens des Fachkommissariats K101 der RKI Kassel.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Daniel Wagner, Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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