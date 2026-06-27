Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in der Kasseler Innenstadt

Kassel (ots)

Am Samstag, 27.06.2026, um 03:50 h wurde in der Kasseler Innenstadt ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Es handelte sich um eine Erdgeschosswohnung in einem 33 Mietparteienhaus. Die Wohnungseigentümer befanden sich bei Brandausbruch nicht in der Wohnung. Es wurde keiner der Hausbewohner verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 90.000 EUR. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die übrigen Wohnungen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten weiter bewohnt werden. Zur Brandursache laufen kriminalpolizeiliche Ermittlungen.

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