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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung: Mann tot aus See in Ahnatal-Weimar geborgen: Polizei geht von Unfallgeschehen aus; Ermittlungen dauern an

Ahnatal (ots)

(Bitte beachten Sie unsere heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6302880 veröffentlichte Pressemitteilung).

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Nachdem am heutigen Freitagvormittag ein 40-jähriger Mann tot aus dem Badesee "Bühl" in Ahnatal-Weimar geborgen wurde, sind die Ermittlungen der Beamten der Kasseler Kriminalpolizei weiter vorangeschritten. Demnach geht die Polizei aktuell von einem tragischen Unfall aus, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Gegen 7:30 Uhr hatte ein Badegast die Polizei über am Ufer eines Sees aufgefundene, zunächst keiner Person zuzuordnende Kleidungsstücke informiert. Im Rahmen der daraufhin umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen durch die eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte konnte gegen 9:30 Uhr der 40-Jährige aus Vellmar tot aus dem See geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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