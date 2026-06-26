Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: 39-Jähriger bei Angriff mit Messer schwer verletzt: Zeugen in Unterer Königsstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein 39 Jahre alter Mann ist am gestrigen Donnerstagnachmittag in Kassel-Mitte von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und dabei mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Tat hatte sich gegen 17:15 Uhr in der Unteren Königsstraße, nahe dem Druselplatz ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß das 39-jährige Opfer zu diesem Zeitpunkt im Außenbereich eines Gastronomiebetriebs, als der Täter auf ihn zukam, ihn unvermittelt angriff und anschließend in Richtung Oberste Gasse davonlief. Der 39-Jährige, der keinen festen Wohnsitz aber Bezüge nach Kassel hat, erlitt Verletzungen am Arm und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen könnten Täter und Opfer sich gekannt haben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Kassel geführt und dauern derzeit an. Zur Aufklärung des Falls bitten die Ermittler um Hinweise auf den Täter, einen 25 bis 30 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur, dunklen kurzen Haaren sowie Schnurr- und Kinnbart. Bekleidet war er mit einem weißen Fußballtrikot. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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