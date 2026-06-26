PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: 39-Jähriger bei Angriff mit Messer schwer verletzt: Zeugen in Unterer Königsstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein 39 Jahre alter Mann ist am gestrigen Donnerstagnachmittag in Kassel-Mitte von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und dabei mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Tat hatte sich gegen 17:15 Uhr in der Unteren Königsstraße, nahe dem Druselplatz ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß das 39-jährige Opfer zu diesem Zeitpunkt im Außenbereich eines Gastronomiebetriebs, als der Täter auf ihn zukam, ihn unvermittelt angriff und anschließend in Richtung Oberste Gasse davonlief. Der 39-Jährige, der keinen festen Wohnsitz aber Bezüge nach Kassel hat, erlitt Verletzungen am Arm und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen könnten Täter und Opfer sich gekannt haben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Kassel geführt und dauern derzeit an. Zur Aufklärung des Falls bitten die Ermittler um Hinweise auf den Täter, einen 25 bis 30 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur, dunklen kurzen Haaren sowie Schnurr- und Kinnbart. Bekleidet war er mit einem weißen Fußballtrikot. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 11:27

    POL-NH: Mann tot aus See in Ahnatal-Weimar geborgen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Ahnatal (ots) - Ahnatal (Landkreis Kassel): Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es am heutigen Freitagmorgen am Badesee "Bühl" in Ahnatal-Weimar. Gegen 7:30 Uhr hatte ein Badegast die Polizei über am Ufer des Sees aufgefundene, zunächst keiner Person zuzuordnende Kleidungsstücke informiert. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 16:09

    POL-NH: Zwei Mädchen auf E-Scooter bei Zusammenstoß mit Pkw in Fuldatal schwer verletzt

    Fuldatal (ots) - In Fuldatal-Ihringshausen im Landkreis Kassel sind am heutigen Donnerstagnachmittag zwei Mädchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach erster Versorgung durch Rettungskräfte an der Unfallstelle, bei der Lebensgefahr für beide offenbar nicht auszuschließen war, wurden sie umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 12:09

    POL-NH: 13-jährige Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw in Bad Wilhelmshöhe schwer verletzt

    Kassel (ots) - Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt wurde eine 13-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall mit einem Pkw am Dienstagmorgen in der Baunsbergstraße in Kassel-Bad Wilhelmshöhe. Das Mädchen aus Kassel war gegen kurz vor 8 Uhr mit ihrem Rad auf dem Gehweg in Richtung Wilhelmshöher Allee unterwegs. Zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren