Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Zwei Mädchen auf E-Scooter bei Zusammenstoß mit Pkw in Fuldatal schwer verletzt

Fuldatal (ots)

In Fuldatal-Ihringshausen im Landkreis Kassel sind am heutigen Donnerstagnachmittag zwei Mädchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach erster Versorgung durch Rettungskräfte an der Unfallstelle, bei der Lebensgefahr für beide offenbar nicht auszuschließen war, wurden sie umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den ersten Ermittlungen der am Unfallort eingesetzten Streifen zufolge waren die 15-Jährige aus Fuldatal und die 16-Jährige aus Kassel gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs und gegen 14:10 Uhr auf der Veckerhagener Straße, im Bereich der Gutenbergstraße, von einem ortseinwärts fahrenden Pkw eines 55-Jährigen aus Fuldatal erfasst worden. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, in die auch ein Gutachter eingebunden wurde. Aktuell ist die Veckerhagener Straße im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen aufgrund der Arbeiten des Gutachters noch gesperrt. Neben Polizei und Rettungskräften war auch ein Kriseninterventionsteam an der Unfallstelle eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

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