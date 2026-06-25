Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: 13-jährige Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw in Bad Wilhelmshöhe schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt wurde eine 13-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall mit einem Pkw am Dienstagmorgen in der Baunsbergstraße in Kassel-Bad Wilhelmshöhe. Das Mädchen aus Kassel war gegen kurz vor 8 Uhr mit ihrem Rad auf dem Gehweg in Richtung Wilhelmshöher Allee unterwegs. Zu selben Zeit fuhr der 46 Jahre alte Fahrer eines Minicars von einem Klinikparkplatz auf den Gehweg, um nach links abzubiegen. Dabei stießen beide zusammen und das aus Sicht des Pkw von rechts kommende Mädchen stürzte zu Boden. Eine zufällig in unmittelbarer Nähe befindliche Streife des Polizeireviers Süd-West eilte der 13-Jährigen sofort zur Hilfe und versorgte ihre Verletzungen, bis ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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