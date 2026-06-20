Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: vermisster 34 jähriger Mann

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Kassel (Bad Wilhelmshöhe) (ots)

Seit dem 20.06.2026, gegen 19:00 Uhr, wird der 34-jährige Kevin B. aus Kassel vermisst. Kevin kann wie folgt beschrieben werden: 183 cm groß, schlank, lange, dunkelbraune Haare, große Tätowierung am rechten Arm. Er ist bekleidet mit einem Sport-Tanktop, beigefarbenen , kurzen Shorts und schwarzen Puma Sneakers. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Kevin in einer hilflosen Lage befindet. Vermutlich ist er zu Fuß oder mit dem ÖPNV unterwegs. Wer hat den Kevin seit 19:00 Uhr gesehen oder kann Angaben zu dessen aktuellen Aufenthaltsort machen. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel (0561-9102620) oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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