POL-NH: Polizei sucht vermisste Carmen S. (64) aus Lohfelden und bittet um Hinweise
Lohfelden (ots)
Seit dem heutigen Freitagmittag wird die 64 Jahre alte Carmen S. aus Lohfelden im Landkreis Kassel vermisst. Die 64-Jährige ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Die Polizei bittet bei der Suche nach der Vermissten auch um Hinweise aus der Bevölkerung.
Carmen S. ist etwa 1,50 Meter groß, sehr schlank und hat auffällige, blau gefärbte Haare. Welche Bekleidung sie aktuell trägt, ist nicht bekannt. Die Vermisste könnte mit einem weißen VW Up mit dem Kennzeichen KS-AC 643 unterwegs sein.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Carmen S. oder ihren weißen VW Up geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
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