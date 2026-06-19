Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Polizeieinsatz nach Schlägerei in Kassel-Niederzwehren: Drei Männer leicht verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Eine Schlägerei zwischen mehreren Personen sorgte am gestrigen Donnerstagabend in der Knallhütter Straße in Kassel-Niederzwehren für einen Polizeieinsatz. Gegen 20:30 Uhr waren mehrere Notrufe wegen der handfesten Auseinandersetzung bei der Polizei eingegangen. Wie die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Süd-West berichten, trafen sie am Einsatzort auf insgesamt drei Männer, die bei der Auseinandersetzung leicht verletzt wurden, sowie zahlreiche Familienangehörige. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Schlägerei ein Streit wegen zu lauter Musik aus einer Musikbox auf der Straße vorausgegangen. Infolgedessen gerieten dann ein 36-jähriger Mann und mindestens zwei weitere junge Männer im Alter von 16 und 20 Jahren körperlich aneinander, wobei laut Zeugen auch ein Schlagstock eingesetzt worden sein soll. Gegen die drei Männer aus Kassel wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt, die Ermittlungen dauern an.

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