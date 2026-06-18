POL-NH: Tödlicher Fahrrad-Alleinunfall auf Campingplatz in Wallenstein

Battenberg (ots) - Battenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Der vermisste 13-Jährige aus Battenberg, der am gestrigen Dienstag sein gewohntes Lebensumfeld verlassen hatte und seitdem von der Polizei gesucht wurde, konnte am heutigen Morgen von einer Polizeistreife angetroffen werden. Zu der Frage, wo genau er sich in der Zwischenzeit aufgehalten habe, machte der 13-Jährige keine Angaben. Die Öffentlichkeitsfahndung ...

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