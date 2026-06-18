POL-NH: Tödlicher Fahrrad-Alleinunfall auf Campingplatz in Wallenstein
Knüllwald-Wallenstein (ots)
Am Donnerstag, 18.06.2026, ereignete sich gegen 16:30 h ein tödlicher Fahrradunfall auf dem Gelände des Campingplatzes in Wallenstein. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 59 jähriger Belgier eine abschüssige Straße auf dem Campingplatz. Der Fahrradfahrer kam von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrradfahrer, welcher keinen Helm trug, verstarb noch an der Unfallstelle. Polizeiliche Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
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