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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Tödlicher Fahrrad-Alleinunfall auf Campingplatz in Wallenstein

Knüllwald-Wallenstein (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2026, ereignete sich gegen 16:30 h ein tödlicher Fahrradunfall auf dem Gelände des Campingplatzes in Wallenstein. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 59 jähriger Belgier eine abschüssige Straße auf dem Campingplatz. Der Fahrradfahrer kam von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrradfahrer, welcher keinen Helm trug, verstarb noch an der Unfallstelle. Polizeiliche Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Stuhlmann PHK (E 31)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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