Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: vermisster 13 jähriger Junge

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Battenberg - Kreis Waldeck-Frankenberg (ots)

Seit dem 16.06.2026, gegen 19:30 Uhr, wird der 13 jährige Bogdan B. aus Battenberg vermisst. Der 13 jährige Junge wollte nochmal kurz raus und kehrte dann nicht nach Hause zurück. Bogdan kann wie folgt beschrieben werden: 150 cm groß, schlank, kurze, braune Haare, bekleidet mit einem grauen Pullover, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Wer hat Bogdan nach seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Frankenberg (Tel. 06451-720312) oder jede andere Polizeidienststelle gerne entgegen.

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