Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mit über zwei Promille und ohne Führerschein zum Alkohol kaufen gefahren: 30-Jähriger festgenommen; Beifahrerin greift Polizisten an

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Eine Streife des Polizeireviers Ost hat in der Nacht auf den heutigen Freitag in Lohfelden einen 30-jährigen Mann festgenommen. Er war zuvor, gegen 1 Uhr, mit über zwei Promille zu einer Tankstelle in der Straße "Am Fieseler Werk" gefahren und hatte dort weiteren Alkohol gekauft, woraufhin Zeugen die Polizei riefen. Da sein Führerschein bereits einige Wochen zuvor nach einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss von der Polizei sichergestellt worden war, muss er sich nun nicht nur wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Nachdem sie versuchte, die Maßnahmen der Polizisten zu stören, wurde auch die 37-jährige Beifahrerin des Mannes festgenommen. Dabei wehrte sie sich und trat mehrfach eine Beamtin, die glücklicherweise nicht schwerer verletzt wurde. Gegen die 37-Jährige wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Dem Mann und der Frau aus dem Landkreis Kassel wurde durch einen Arzt eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Alkoholkonzentration abgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell