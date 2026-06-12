Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Bei Umarmung Halskette gestohlen: Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Trickdiebin in Kassel-Jungfernkopf

Kassel (ots)

Kassel-Jungfernkopf:

Eine bislang unbekannte Trickdiebin hat am gestrigen Donnerstagnachmittag im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf die Halskette einer Seniorin gestohlen. Wie die Dame einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Nord gegenüber angab, war sie gegen 13:45 Uhr zu Fuß in der Wegmannstraße unterwegs. In Höhe einer Kindertagesstätte wurde sie dann von der Täterin, die ein Kopftuch trug und von zwei Männern begleitet wurde, angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Anschließend übergab die Trickdiebin der Rentnerin mehrere Schmuckstücke, die sich später als billiger Modeschmuck herausstellten, und umarmte sie. Dabei nahm sie dem völlig überrumpelten Opfer auf geschickte Weise unauffällig die Halskette ab. Als die Rentnerin den Diebstahl jedoch kurz darauf bemerkte, fuhr das Trio eilig mit einem bronzefarbenen VW Golf Kombi davon.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Wer den Ermittlern Hinweise auf die Täterin, ihre Begleiter sowie das von ihnen genutzte Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell