Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Einbrecher stehlen Laptops und Whiskey aus Restaurant: Zeugen in Kassel-Niederzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Unbekannte sind in der Nacht auf den gestrigen Mittwoch in ein Restaurant im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe eingebrochen und hatten es dabei neben zwei Laptops auch auf Spirituosen abgesehen. Die Kriminalpolizei in Kassel sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in das Restaurant im City Center am Bahnhof in der Wilhelmshöher Allee zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und dem gestrigen Mittwoch, 10:30 Uhr, ereignet. In dieser Zeit hebelten die Täter an der Außenterrasse ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gastraum. Dort brachten sie dann zwei Laptops und diverse Spirituosen, hauptsächlich Whiskey, aus dem Thekenbereich in ihren Besitz, bevor sie schließlich durch das zuvor aufgebrochene Fenster in unbekannte Richtung flüchteten. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell