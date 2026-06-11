Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Betrüger erbeuten mit Schockanruf mehrere tausend Euro von Seniorin: Kripo sucht Zeugen von Geldabholung in Hofgeismar

Hofgeismar (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Mit der miesen Masche der Schockanrufe haben dreiste Betrüger am gestrigen Mittwoch mehrere tausend Euro von einer Seniorin aus Hofgeismar erbeutet. Das Opfer hatte am Vormittag einen Anruf auf dem Festnetzanschluss erhalten, bei dem sich ein Mann als Polizist ausgab und schilderte, dass die Enkelin der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht und dabei eine schwangere Frau schwer verletzt habe. Nun drohe eine Gefängnisstrafe, die nur durch sofortige Zahlung einer hohen Kaution in Bar abgewendet werden könne, so der vermeintliche Polizeibeamte. Die schockierte und massiv unter Druck gesetzte Frau packte daraufhin das Geld in eine Tüte. In dem Glauben, ihrer Enkelin damit zu helfen, übergab die hochbetagte Frau die Tüte schließlich gegen 13:40 Uhr an ihrer Haustür in einem Wohngebiet am südlichen Ortseingang von Hofgeismar an einen vermeintlich von der Polizei geschickten Abholer. Als die Seniorin kurz darauf ihre Familienangehörigen anrief, flog der Schwindel schließlich auf.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Die Ermittler bitten um Hinweise auf den Abholer der Beute, bei dem es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit dunklerem Hautteint gehandelt haben soll, der schwarzes Haar hatte, ein T-Shirt und eine Jeanshose trug. Wer am gestrigen Mittwochnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Hofgeismarer Wohngebiet gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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