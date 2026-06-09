Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung: Vermisste 63 jährige Frau aus Baunatal tot aufgefunden

Baunatal (ots)

Die seit dem 08.06.2026, 05:00 Uhr vermisste 63-Jährige Swetlana M. aus Baunatal ist leider tot aufgefunden worden.

Im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen wurde die Frau heute, gegen 17:30 Uhr, leblos in der Fulda (Höhe Btl.- Rengershausen)aufgefunden und geborgen. Nach ersten Erkenntnissen ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern an und werden von der Kriminalpolizei in Kassel geführt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suchmaßnahmen unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

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