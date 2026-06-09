Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Baustellen-Einbrecher entwenden Werkzeuge und Kabel in Kassel-Mitte und -Waldau: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Waldau:

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen Werkzeuge, Kabel und Armaturen im Wert von mehreren tausend Euro von zwei Baustellen in Kassel entwendet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler der Kriminalpolizei Kassel suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Montag, 6:30 Uhr, schlugen die Unbekannten in der Kurfürstenstraße im Stadtteil Mitte zu. Auf der umzäunten Baustelle begaben sie sich in die oberen Stockwerke des Rohbaus und brachen dort gewaltsam zwei Lagerräume auf. Mit mehreren Elektrowerkzeugen ergriffen sie schließlich die Flucht in unbekannte Richtung. Die zweite Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen in der Nürnberger Straße in Kassel-Waldau. Auch hier betraten die Täter unbemerkt das mit einem Bauzaun gesicherte Baustellengelände und entwendeten Kabel, Sanitärarmaturen sowie zahlreiche Verbindungsstücke aus Kupfer.

Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustellen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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