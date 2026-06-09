Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Polizei bietet kostenlose Radfahrausbildung für Kinder in den Sommerferien an

Nordhessen (ots)

In den kommenden Sommerferien werden vom Verkehrserziehungsdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen wieder Radfahrausbildungen für Kinder angeboten. Zwei verschiedene Ferienlehrgänge werden in der Jugendverkehrsschule Kassel-Marbachshöhe, Hildegard-von-Bingen-Str. 11, stattfinden. Dabei werden neben der theoretischen und praktischen Schulung auch zahlreiche motorische Übungen zur sicheren Beherrschung des Fahrrades durch die Kinder durchgeführt. Die Beschulung schließt in Theorie und Praxis mit einer Lernzielkontrolle ab.

Termine:

1. Sommerferien-Woche: Montag, 29. Juni - Donnerstag, 2. Juli 2026

2. Sommerferien-Woche: Montag, 6. Juli - Donnerstag, 9. Juli 2026

Die Übungszeiten sind täglich von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nicht jünger als neun und nicht älter als zwölf Jahre sein. Da maximal 20 Plätze zur Verfügung stehen, wird um rechtzeitige telefonische Anmeldung unter den Telefonnummern 0561/910-1850, oder -1812 oder per E-Mail an VI-VED.PPNH@polizei.hessen.de gebeten.

Die Radfahrausbildung ist kostenfrei. Übungsfahrräder werden gestellt, eigene Fahrräder können aber ebenfalls mitgebracht und genutzt werden. Eigene Schutzhelme sollten selbstverständlich mitgebracht werden. Auf witterungsbedingt angepasste Kleidung sowie das Mitbringen einer Pausenmahlzeit und Schreibutensilien wird hingewiesen.

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