Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nächtlicher Einbruch in Getränkemarkt in Kasseler Südstadt: Täter erbeuten Bargeld und Zigaretten; Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Höhe haben Einbrecher in der Nacht auf den gestrigen Montag in einem Getränkemarkt in der Kasseler Südstadt erbeutet. Wie die am Tatort zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch zwischen 1:45 Uhr und 2:25 Uhr in der Frankfurter Straße, nahe der Bosestraße ereignet. Dort waren zwei maskierte Täter über ein aufgebrochenes Lüftungsgitter in den Markt gelangt. Dort brachen sie dann mehrere Bezahlautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld, außerdem steckten sie eine größere Anzahl Zigarettenpäckchen aus dem Kassenbereich in mitgebrachte Taschen. Schließlich verließen die Unbekannten den Getränkemarkt durch die Einstiegstelle und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei bitten Zeugen, die in der Nacht zu Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Getränkemarktes beobachtet haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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