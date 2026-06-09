Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mann in Park mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt: Zwei Tatverdächtige werden Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Unterneustadt:

Am gestrigen Montagnachmittag kam es in einem Park im Kasseler Stadtteil Unterneustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männer, bei welcher einer von ihnen, ein 47-Jähriger aus Kassel, durch Schläge und Tritte lebensgefährlich verletzt wurde. Die beiden 21 und 38 Jahre alten, mutmaßlichen Täter konnten Dank Zeugenhinweisen kurz darauf unweit des Tatorts festgenommen werden. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Beide haben keinen festen Wohnsitz und werden im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt, welcher über die Untersuchungshaft entscheidet.

Die Tat hatte sich gegen 17:50 Uhr im Schleusenpark nahe der Hafenstraße ereignet. Ersten Zeugenaussagen zufolge waren die beiden Tatverdächtigen und ihr Opfer zuvor zusammen mit einem weiteren Mann gemeinsam in den Park gegangen und hatten dort Alkohol konsumiert. Aus bislang unbekannten Gründen sollen drei von ihnen dann zunächst in einen verbalen Streit geraten sein, in dessen Verlauf der 21-Jährige und der 38-Jährige auf den 47-Jährigen eingeschlagen und -getreten haben sollen, auch als dieser bereits am Boden gelegen habe. Anschließend sollen beide vom Tatort geflüchtet sein und das verletzte Opfer zurückgelassen haben. Dank der von mehreren Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung und der Fluchtrichtung konnte eine von zahlreichen herbeigeeilten Streifen die Tatverdächtigen nur wenig später im Bereich der Dresdener Straße festnehmen. Bei dem 21-Jährigen, der die ukrainische Staatsangehörigkeit hat, und dem 38-Jährigen mit russischer und deutscher Staatsangehörigkeit, wurde wegen der offenkundigen Alkoholisierung durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt, anschließend wurden beide in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den 38-Jährigen besteht überdies ein offener Haftbefehl wegen schweren Diebstahls mit einer zu verbüßenden Freiheitsstrafe von mehreren Wochen. Das 47 Jahre alte Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Moritz Teschner, Stellvertretender Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2759

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