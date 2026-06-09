Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Kostenlose Fahrrad-Codieraktion im Polizeiladen in Kassel am 16. Juni 2026

Kassel (ots)

Kassel:

Die Fachberaterinnen und Fachberater des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten am Dienstag, den 16. Juni 2026, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion im Polizeiladen in der Wolfsschlucht 5 in Kassel an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da jedoch jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, kann es zu Wartezeiten kommen.

Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Zum Termin müssen ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vorher bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären oder sich im Polizeiladen unter der Telefonnummer 0561-17171 zu informieren.

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