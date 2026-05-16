Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: vermisste 88 jährige Frau aus Kassel- Wilhelmshöhe

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Kassel (Bad Wilhelmshöhe) (ots)

Seit dem Abend des 16.05.2026, gegen 17:00 Uhr, wird die 88 jährige Elke R. aus Kassel vermisst. Frau R. hat mit einem Rollator ihre Seniorenwohnanlage im Stadtteil Wilhelmshöhe verlassen und ist seit dem nicht wieder zurückgekehrt. Da die Vermisste nicht orientierungsfähig ist, ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben, bzw. hat diese seit 17:00 Uhr gesehen. Frau R. kann wie folgt beschrieben werden: 160 cm groß, ca. 60 kg schwer, schlanke Figur, braune, schulterlange, gelockte Haare. Sie trägt Brille, eine hellblaue Bluse und hellblaue Jeans. Hinweise nimmt das Polizeirevier Süd-West (0561-9102620) oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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