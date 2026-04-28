Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 14-jährige Ellina K. aus Nieste wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

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Kassel (ots)

Nieste (Landkreis Kassel):

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten 14-jährigen Ellina K. aus Nieste (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort des Mädchens. Die 14-Jährige verließ ihr gewohntes Lebensumfeld am Montagmorgen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Zuletzt hielt sie sich vermutlich im Bereich der Kasseler Innenstadt auf und könnte inzwischen auch auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen sein. Da die bisherigen Ermittlungen der zuständigen Beamten der Kasseler Kriminalpolizei im persönlichen Umfeld nicht zu ihrem Auffinden führen konnten, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Ellina ist etwa 1,72 Meter groß, schlank, hat blondes, schulterlanges Haar und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie einem rosafarbenen Cappy bekleidet, außerdem hatte sie einen beigefarbenen Rucksack bei sich.

Wer die Vermisste seit Montag gesehen hat und Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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