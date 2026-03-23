Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gino L. (28) aus Baunatal wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

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Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die Polizei sucht derzeit nach dem 28 Jahre alten Gino L. aus Baunatal (siehe Foto) und bittet dabei um Unterstützung aus der Bevölkerung. Der Vermisste hatte am 25. Februar aus unbekannten Gründen seinen gewohnten Lebensbereich verlassen und ist seitdem spurlos verschwunden. Nachdem die eigenen Bemühungen der besorgten Angehörigen, Gino L. ausfindig zu machen, ohne Erfolg verlaufen waren, wendeten sie sich an die Polizei. Auch die bisherige Suche und Ermittlungen der Polizei konnten nicht zum Auffinden des Vermissten führen, der sich im Bereich der Kasseler Innenstadt aufhalten könnte. Es ist überdies nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 1,83 Meter groß, schlank, hat kurzes, dunkelblondes Haar sowie einen Vollbart. Bei seinem Verschwinden trug er eine blaue Arbeitsjacke, eine grau-blaue Arbeitshose sowie schwarze Arbeitsschuhe und hatte einen schwarzen Rucksack der Marke "Deuter" bei sich.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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