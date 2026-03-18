Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht 15-jährige Tarya P. und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

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Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der 15-jährigen Tarya P aus Wolfhagen, die seit dem 16.03.2026 vermisst wird. Das Mädchen, dessen Bild beigefügt ist, verließ an diesem Abend gegen 20:30 Uhr die Jugendwohngruppe, in der sie zurzeit lebt, seitdem fehlt jede Spur von ihr. In der Vergangenheit war Tarya bereits mehrmals abgehauen, kehrte jedoch meist nach kurzer Zeit zurück oder wurde von der Polizei gefunden. Trotz intensiver Ermittlungen durch die Kasseler Kriminalpolizei konnte der Aufenthaltsort des Mädchens bislang nicht ermittelt werden. Aus diesem Grund bitten die Beamten nun die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise zum Verbleib von Tarya, die auch Bezüge nach Weimar und Berlin hat.

Tarya P. ist etwa 1,65 Meter groß, schlank, hat blaue Augen und markant geschminkte Augenbrauen. Ihre Haare sind derzeit deutlich dunkler gefärbt als auf dem Foto. Zuletzt war sie mit einer dicken schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen sowie Turnschuhen in den Farben Schwarz und Lila bekleidet, außerdem hatte sie eine schwarze Handtasche dabei.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

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