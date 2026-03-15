Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel (Trendelburg) -- Vermisster John D. --

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Kassel (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des 15.03.2026 wird der 23 jährige John D. aus Bad Karlshafen vermisst. Der Vermisste war mit Freunden auf dem Diemelradweg zwischen Trendelburg und Deisel zu Fuß, nach einer Party, auf dem Heimweg. Gegen 04:00 Uhr verlor man sich allerdings aus den Augen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und auf Hilfe angewiesen ist. Der Vermisste kann wie folgte beschrieben werden: männlich, 185 cm groß, schlanke/ hagere Gestalt, kurze blonde Haare (rasiert). Er war zuletzt bekleidet mit: grün-schwarze Tarnjacke, dunkel-blaues Sweatshirt, schwarze Jogginghose, schwarze Strickmütze und Stiefel. Wer kann Angaben zum Aufenthalt des vermissten John D. machen bzw. hat diesen seit 15.03.2026, 04:00 Uhr gesehen. Sachdienliche Hinweise bite an die Polizeistation Hofgeismar (Tel. 0561-9102820) oder auch an jede andere Polizeidienststelle.

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