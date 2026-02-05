Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Offenbar grundlos vor Polizei geflüchtet: Führerschein von 29-Jährigem sichergestellt

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Offenbar ohne triftigen Grund hat ein Autofahrer in der Nacht zum heutigen Donnerstag bei Habichtswald vergeblich versucht, vor einer Polizeistreife zu flüchten. Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens verantworten, außerdem wurden sein Führerschein sichergestellt und der von ihm genutzte Mercedes abgeschleppt.

Kurz vor Mitternacht war eine Streife der Polizeistation Wolfhagen in Habichtswald-Dörnberg auf einen Mercedes aufmerksam geworden, der merklich zu schnell auf der Korbacher Straße unterwegs war. Doch als sich die Beamten zu einer Kontrolle des Pkw entschlossen und die Anhaltesignale ihres Streifenwagens einschalteten, gab der Mercedes-Fahrer Gas und bog in die Zierenberger Straße ab. Auf der Landstraße nach Zierenberg beschleunigte der Fahrer dann abermals stark und versuchte offensichtlich, die Streife abzuhängen. Wie die Beamten berichten, schnitt er dazu Kurven und nutzte auch die Gegenfahrbahn. Erst nach einigen Kilometern verlangsamte der Flüchtige seinen Wagen und stoppte schließlich völlig unvermittelt auf der Landstraße. Zu den Gründen seiner Flucht gab der 29-Jährige aus Leipzig an, Angst vor einer Polizeikontrolle gehabt zu haben. Andere Gründe konnten die Polizisten auch bei der Kontrolle nicht feststellen, denn ein Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest zeigten, dass der Mercedes-Fahrer nüchtern war, außerdem hatte er einen Führerschein. Da dieser allerdings wegen seiner Flucht vor der Streife sichergestellt wurde und auch sein 27 Jahre alter Beifahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, musste der Mercedes abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

