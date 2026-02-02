Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Bad Sooden-Allendorf: Die Polizei sucht den 81-jährigen Franz Josef Z.
Kassel (ots)
Seit Sonntag, 22:00 Uhr wird der 81-jährige Franz Josef Z. aus Bad Sooden-Allendorf vermisst. Franz Josef Z. wird wie folgt beschrieben: ca. 183 cm groß, schmales Gesicht, graue Haare und einen Schnauzer. Über die Bekleidung ist nichts bekannt. Herr Z. ist orientierungslos. Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des vermissten Herrn Z. geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.
