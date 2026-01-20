Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisste 15-Jährige könnte sich in Kassel aufhalten: Polizeipräsidium Südosthessen bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Das Polizeipräsidium Südosthessen sucht aktuell nach einem vermissten 15-jährigen Mädchen aus Offenbach, das sich im Bereich Kassel aufhalten könnte, und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6200282).

Offenbach / Kassel (ots)

(cb) Wo ist Leony Sophie Linke? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten.

Leony ist etwa 1,63 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange blonde Haare. Zur Kleidung, welche die Gesuchte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor.

Die Jugendliche wurde zuletzt am Montag (12. Januar), gegen 9 Uhr, im Bereich der Anton-Bruckner-Straße in Offenbach gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Es gibt Hinweise, dass sich die Teenagerin in Kassel aufhalten könnte.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Leony Sophie Linke geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 20.01.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

