Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Vermisste 15-Jährige könnte sich in Kassel aufhalten: Polizeipräsidium Südosthessen bittet um Hinweise
Kassel (ots)
Das Polizeipräsidium Südosthessen sucht aktuell nach einem vermissten 15-jährigen Mädchen aus Offenbach, das sich im Bereich Kassel aufhalten könnte, und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6200282).
Offenbach / Kassel (ots)
(cb) Wo ist Leony Sophie Linke? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten.
Leony ist etwa 1,63 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange blonde Haare. Zur Kleidung, welche die Gesuchte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor.
Die Jugendliche wurde zuletzt am Montag (12. Januar), gegen 9 Uhr, im Bereich der Anton-Bruckner-Straße in Offenbach gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Es gibt Hinweise, dass sich die Teenagerin in Kassel aufhalten könnte.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Leony Sophie Linke geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).
Offenbach, 20.01.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell