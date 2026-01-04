Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: POL-KS: Landkreis Kassel - Stadt Hofgeismar: Polizei sucht vermisste 41-jährige Anna L. - Fahndungsergänzung
Kassel (ots)
Die 41-jährige Anna L. wird weiterhin vermisst. Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass sie mit einem grau/silbernen Pkw, Nissan Qashqai, Kennzeichen EU-IW 3858, unterwegs sein könnte.
Hinweise zur Person oder zum Verbleib des Pkw an die Polizeistation Hofgeismar (05671-99280) oder jede anderen Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Marco Erkelenz, Erster Kriminalhauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23
