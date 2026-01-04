Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: POL-KS: Landkreis Kassel - Stadt Hofgeismar: Polizei sucht vermisste 41-jährige Anna L. - Fahndungsergänzung

Kassel (ots)

Die 41-jährige Anna L. wird weiterhin vermisst. Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass sie mit einem grau/silbernen Pkw, Nissan Qashqai, Kennzeichen EU-IW 3858, unterwegs sein könnte.

Hinweise zur Person oder zum Verbleib des Pkw an die Polizeistation Hofgeismar (05671-99280) oder jede anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell