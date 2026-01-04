PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: POL-KS: Landkreis Kassel - Stadt Hofgeismar: Polizei sucht vermisste 41-jährige Anna L. - Fahndungsergänzung

Kassel (ots)

Die 41-jährige Anna L. wird weiterhin vermisst. Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass sie mit einem grau/silbernen Pkw, Nissan Qashqai, Kennzeichen EU-IW 3858, unterwegs sein könnte.

Hinweise zur Person oder zum Verbleib des Pkw an die Polizeistation Hofgeismar (05671-99280) oder jede anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Marco Erkelenz, Erster Kriminalhauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren