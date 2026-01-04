PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel - Stadt Hofgeismar: Polizei sucht vermisste 41-jährige Anna L.

POL-KS: Landkreis Kassel - Stadt Hofgeismar: Polizei sucht vermisste 41-jährige Anna L.
Kassel (ots)

Seit letzter Nacht (Samstag, 03.01.26/Sonntag, 04.01.26) wird die 41-jährige Anna L. aus Hofgeismar vermisst. Vermutlich ist sie mit einem PKW Volvo, Farbe weiß, vom amtlichen Kennzeichen nur die Stadtkennung EU- bekannt, unterwegs.

Anna L. wird wie folgt beschrieben:

Ca. 160 cm groß, blonde schulterlange Haare, zur Bekleidung ist nichts bekannt

Anna L. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Da umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, bittet die Polizei nunmehr die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der vermissten Anna L. geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

