Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 33-jährige Vanessa Z. aus Baunatal wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Derzeit sucht die Polizei nach der 33 Jahre alten Vanessa Z. aus Baunatal (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe, nachdem sie in der Nacht zum heutigen Dienstag, gegen 01:50 Uhr, unbemerkt ein Kasseler Krankenhaus verlassen hat und seitdem unbekannten Aufenthalts ist. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden der 33-Jährigen.

Vanessa Z. ist etwa 1,75 Meter groß und hat braunes, schulterlanges Haar, das vermutlich zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden ist. Bekleidet war die Vermisste zuletzt mit einer dunklen Hose, einem hellen Sweatshirt und einer Jacke, außerdem trug sie große Kopfhörer.

Wer die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen hat oder der Polizei Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

