PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei Koblenz bittet um Hinweise auf vermisste 13-Jährige, die sich in Kassel aufhalten könnte

Kassel (ots)

Die Polizei Koblenz sucht aktuell nach einem vermissten 13-jährigen Mädchen aus Neuwied-Oberbieber, das sich im Bereich Kassel aufhalten könnte, und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Weitere Informationen und den Link zum Foto der Vermissten finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung der Polizei Koblenz (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6182287).

Koblenz (ots)

Seit dem 17.12.25 wird die 13-jährige Laura F. vermisst. Laura war zuletzt wohnhaft in Neuwied-Oberbieber. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden. Es liegen vage Hinweise auf den Bereich Kassel vor.

Eine Gefährdung des Kindswohls kann nicht ausgeschlossen werden.

Beschreibung:

circa 150 cm groß schlanke Statur (zuletzt) rötliche Haare Augenfarbe blau-grau

Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/icAEj1H eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631-878-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 22:11

    POL-KS: Kassel (Vorderer Westen): Brand in Mehrfamilienhaus

    Kassel (ots) - Gegen 20:10 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße Brandgeruch und riefen über Notruf die Feuerwehr und Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Brand in einer dortigen Wohnung ausgebrochen war. Die Bewohner des betroffenen sowie eines angrenzendes Hauses wurden zum Teil über die Drehleiter der Feuerwehr evakuiert und in einem nahe liegenden Gemeindehaus betreut. ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:32

    POL-KS: Einbruch in Einfamilienhaus in Helsa: Kripo sucht Zeugen

    Kassel (ots) - Helsa (Landkreis Kassel): Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montagnachmittag und dem gestrigen Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Hofe" in Helsa eingebrochen und haben Goldschmuck sowie eine Münzsammlung erbeutet. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren