Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei Koblenz bittet um Hinweise auf vermisste 13-Jährige, die sich in Kassel aufhalten könnte

Kassel (ots)

Die Polizei Koblenz sucht aktuell nach einem vermissten 13-jährigen Mädchen aus Neuwied-Oberbieber, das sich im Bereich Kassel aufhalten könnte, und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Weitere Informationen und den Link zum Foto der Vermissten finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung der Polizei Koblenz (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6182287).

Koblenz (ots)

Seit dem 17.12.25 wird die 13-jährige Laura F. vermisst. Laura war zuletzt wohnhaft in Neuwied-Oberbieber. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden. Es liegen vage Hinweise auf den Bereich Kassel vor.

Eine Gefährdung des Kindswohls kann nicht ausgeschlossen werden.

Beschreibung:

circa 150 cm groß schlanke Statur (zuletzt) rötliche Haare Augenfarbe blau-grau

Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/icAEj1H eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631-878-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

