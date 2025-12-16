Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Fahndung nach einer vermissten 22 Jährigen aus Bad Karlshafen, 16.12.25,

Seit gestern, Mo., 15.12.25, 16:30 Uhr, wird die 22 Jährige Denise L. aus Bad Karlshafen vermisst. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt und sie könnte sich in hilfloser Lage befinden. Denise kann wie folgt beschrieben werden: ca. 155 cm groß, schlank, lange Haare vermtl. zum Zopf gebunden, schwarzer Wintermantel, dunkle Hose, Winterstiefel mit Fellrand (rot/silber), führt einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift "BTS" mit sich. Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort wird gebeten sich mit der Polizeistation in Hofgeismar unter der Telefonnummer 05671-99280 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

