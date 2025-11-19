Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Willingen, OT Bömighausen: Vermisster 66-jähriger Mann
Kassel (ots)
Seit 10:00 Uhr wird der 66 Jährige Erich P. aus Willingen (Bömighausen) vermisst. Herr P. ist ca. 188 cm groß, hat dunkel-mittelgraue kurze Haare und eine kräftige Statur. Zuletzt war er grün (jagdlich) gekleidet. Herr P. könnte sich in hilfloser Lage befinden und benötigt medizinische Versorgung. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer: 05631-971230 oder jede andere Polizeidienststelle.
