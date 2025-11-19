PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Willingen, OT Bömighausen: Vermisster 66-jähriger Mann

Kassel (ots)

Seit 10:00 Uhr wird der 66 Jährige Erich P. aus Willingen (Bömighausen) vermisst. Herr P. ist ca. 188 cm groß, hat dunkel-mittelgraue kurze Haare und eine kräftige Statur. Zuletzt war er grün (jagdlich) gekleidet. Herr P. könnte sich in hilfloser Lage befinden und benötigt medizinische Versorgung. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer: 05631-971230 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Christian Heitmüller, Polizeihauptkommissar
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

