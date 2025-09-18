Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bittet um Hinweise auf vermisste 14-jährige Maria M.

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht zurzeit nach der vermissten 14-jährigen Maria M. aus Kassel (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort des Mädchens. Sie war in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgerissen, kehrte aber meist nach kurzer Zeit wieder zurück oder wurde aufgefunden. Angehörige meldeten sich bei der Kasseler Polizei, nachdem Maria ihr gewohntes Lebensumfeld am Abend des 13.09.2025 verlassen hatte. Da ihr Aufenthaltsort seitdem nicht bekannt ist und auch die Ermittlungen der zuständigen Beamten des Kommissariats 36 (Haus des Jugendrechts) nicht zum Auffinden der 14-Jährigen führen konnten, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Maria ist 1,55 Meter groß, schlank, trägt eine Zahnspange sowie einen Nasenpiercing und hat langes, braunes Haar mit leichtem Rotstich. Sie wirkt deutlich älter als 14 Jahre, zur Bekleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ist nichts bekannt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

