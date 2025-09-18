Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu vermisstem 13-jährigen Fahed A; Hinweis auf mögliche Aufenthaltsorte

Kassel (ots)

Bitte beachten Sie auch unsere am 17.09.2025, um 15:13 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6119770 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel / Landkreis Kassel / Landkreis Waldeck-Frankenberg:

Die Polizei sucht weiterhin nach dem vermissten 13-jährigen Fahed A., zu dem den Ermittlern des zuständigen Kommissariats 11 nun Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte vorliegen. Demnach könnte sich der Junge in der Kasseler Innenstadt, im Bereich der Gemeinden Fuldatal und Calden oder auch im Bereich von Bad Arolsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg aufhalten.

Der 13-Jährige, der entgegen unserer ersten Meldung nicht in Kassel wohnhaft, sondern in einer Jugendhilfeeinrichtung im Landkreis Kassel untergebracht ist, verließ sein gewohntes Lebensumfeld am Dienstagvormittag und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Fahed ist etwa 1,50 Meter groß, hat schwarzes, lockiges Haar, das an den Seiten kurz rasiert ist, und war bei seinem Verschwinden mit einem grauen Pullover, einer kurzen Hose sowie Badeschlappen bekleidet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

