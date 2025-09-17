PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 13-jähriger Fahed A. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

POL-KS: 13-jähriger Fahed A. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht nach dem vermissten 13-jährigen Fahed A. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort des Jungen aus Kassel. Der 13-Jährige verließ sein gewohntes Lebensumfeld am gestrigen Dienstagvormittag und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da auch die weiteren Ermittlungen der zuständigen Beamten des Kommissariats 11 im persönlichen Umfeld nicht zu seinem Auffinden führen konnten, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Fahed ist etwa 1,50 Meter groß, hat schwarzes, lockiges Haar, das an den Seiten kurz rasiert ist, und war bei seinem Verschwinden mit einem grauen Pullover, einer kurzen Hose sowie Badeschlappen bekleidet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren