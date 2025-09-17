Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: 13-jähriger Fahed A. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise
Kassel (ots)
Kassel:
Die Polizei sucht nach dem vermissten 13-jährigen Fahed A. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort des Jungen aus Kassel. Der 13-Jährige verließ sein gewohntes Lebensumfeld am gestrigen Dienstagvormittag und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da auch die weiteren Ermittlungen der zuständigen Beamten des Kommissariats 11 im persönlichen Umfeld nicht zu seinem Auffinden führen konnten, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.
Fahed ist etwa 1,50 Meter groß, hat schwarzes, lockiges Haar, das an den Seiten kurz rasiert ist, und war bei seinem Verschwinden mit einem grauen Pullover, einer kurzen Hose sowie Badeschlappen bekleidet.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.
