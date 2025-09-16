Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 17-jährige Selin K. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht nach der vermissten 17-jährigen Selin K. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort des Mädchens aus Kassel. Die 17-Jährige, die ärztliche Hilfe benötigt, verließ ihr gewohntes Lebensumfeld am gestrigen Montagnachmittag und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da auch die weiteren Ermittlungen der zuständigen Beamten des Kommissariats 36 (Haus des Jugendrechts) im persönlichen Umfeld nicht zu ihrem Auffinden führen konnten, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Selin ist 1,54 Meter groß, schlank, hat braune Augen und langes braunes Haar. Sie hat Tattoos an den Ober- und Unterarmen und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens dunkle Oberbekleidung.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

