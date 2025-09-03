Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 64-jähriger Hasan H. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach dem 64 Jahre alten Hasan H. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort des Mannes, der in Bulgarien lebt und derzeit zu Besuch bei seiner Familie in Kassel ist. Er ist am gestrigen Dienstagnachmittag zu einer Fahrradtour aufgebrochen und kehrte bislang nicht zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass er unterwegs einen Unfall hatte oder in eine medizinische Notlage geraten ist.

Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen der zuständigen Beamten des Kommissariats 11 nicht zu seinem Auffinden führten, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Hasan H. ist 1,76 Meter groß, hat graues Haar und eine schwarze Hautveränderung an der Nase. Bei seinem Verschwinden trug er ein graues T-Shirt, eine schwarz-graue Kapuzenjacke und eine dunkelbraune Hose. Vermutlich ist er mit einem älteren Mountainbike in den Farben Silber und Schwarz unterwegs.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

