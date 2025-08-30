PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel (Espenau) - Vermisster 61 jähriger Mann

Kassel (ots)

Seit heute Mittag, 13:00 Uhr, ist der 61 jährige Wolfgang O. von seiner Wohnanschrift abgängig. Herr O. hat sein zu Hause fußläufig verlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr O. in einer hilflosen Lage befindet. Wer hat Herrn O. seit heute Mittag gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte telefonisch an das Polizeirevier Nord (0561-9102220) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
PHK Boßmann
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

