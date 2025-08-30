Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel (Espenau) - Vermisster 61 jähriger Mann

Kassel (ots)

Seit heute Mittag, 13:00 Uhr, ist der 61 jährige Wolfgang O. von seiner Wohnanschrift abgängig. Herr O. hat sein zu Hause fußläufig verlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr O. in einer hilflosen Lage befindet. Wer hat Herrn O. seit heute Mittag gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte telefonisch an das Polizeirevier Nord (0561-9102220) oder an jede andere Polizeidienststelle.

