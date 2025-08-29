PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KS: Kassel (Stadt)- Vermisster 66 jähriger Mann

POL-KS: Kassel (Stadt)- Vermisster 66 jähriger Mann
Kassel (ots)

Seit heute Mittag, gegen 13:00 Uhr, ist der 66 jährige Herr Ulrich Z. aus Kassel abgängig aus einer Tagespflegeeinrichtung. Herr Z. könnte sich ggf. in den Stadtteilen Kassel Mitte oder Vorder Westen zu Fuß bewegen. Herr Z. ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen und es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden vom hiesigen Kriminaldauerdienst (0561-9103320) oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
PHK Boßmann
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

