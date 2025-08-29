Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Stadt)- Vermisster 66 jähriger Mann

Seit heute Mittag, gegen 13:00 Uhr, ist der 66 jährige Herr Ulrich Z. aus Kassel abgängig aus einer Tagespflegeeinrichtung. Herr Z. könnte sich ggf. in den Stadtteilen Kassel Mitte oder Vorder Westen zu Fuß bewegen. Herr Z. ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen und es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden vom hiesigen Kriminaldauerdienst (0561-9103320) oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

