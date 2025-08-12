Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Leon J. und Omar T. aus Hofgeismar vermisst: Polizei bittet um Hinweise auf 13-Jährige

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Die Polizei sucht nach den beiden vermissten 13-jährigen Kindern Leon J. und Omar T. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort der Jungen. Sie verließen ihre elterlichen Wohnungen in Hofgeismar am gestrigen Montagmorgen und sind seither vermutlich gemeinsam ausgerissen. Da die bisherigen Ermittlungen der zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo im persönlichen Umfeld nicht zu ihrem Auffinden führen konnten, bitten die Ermittler die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Leon J. ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat kurzes, schwarzes Haar. Er ist vermutlich mit einer Jeanshose, einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift "Los Angeles" sowie einer schwarzen Bauchtasche bekleidet.

Omar T. ist etwa 1,70 Meter groß, von hagerer Statur und hat kurz rasiertes, schwarzes Haar. Zu seiner derzeitigen Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

