Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kimberly H. (16) wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Die Polizei sucht nach der vermissten 16-jährigen Kimberly H. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort des Mädchens. Die Jugendliche aus Schauenburg war in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgerissen, kehrte aber meist nach kurzer Zeit wieder zurück oder wurde aufgefunden. Besorgte Angehörige konnten zwar seit ihrem Verschwinden am Montag, dem 14. Juli 2025, Kontakt zu der 16-Jährigen herstellen, ihren Aufenthaltsort gab sie jedoch nicht preis. Da auch die weiteren Ermittlungen der zuständigen Beamten des Kommissariats 36 (Haus des Jugendrechts) im persönlichen Umfeld nicht zu ihrem Auffinden führen konnten, bitten die Ermittler die Bevölkerung nun um Mithilfe. Möglicherweise hält sich die 16-Jährige in Kassel oder Mainz auf.

Kimberly ist 1,66 Meter groß, schlank, hat dunkelblonde Haare und trägt eine Brille. Bei ihrem Verschwinden war sie mit einem schwarzen Oberteil und einer Jeans bekleidet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell