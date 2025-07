POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder: Vermisster 83-jähriger Mann aus Malsfeld, OT Elfershausen

Kassel (ots) - Die seit dem heutigen Nachmittag vermisste 81-jährige Maud A. wurde am frühen Abend wohlbehalten in Kassel angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben. Die Medien werden gebeten, dass Lichtbild der Vermissten aus den Publikationen zu entfernen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Polizeiführer vom Dienst (PvD) Jens ...

