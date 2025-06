Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck- Frankenberg (Bad Wildungen) -- Vermisster 75 jähriger Mann --

Seit gestern, ca. 13:00 Uhr wird der 75 jährige Herbert Lothar F. vermisst. Dieser war zuvor in einer Klinik in Bad Wildungen zu Patienten-Besuch und wollte nur kurz ein Ladekabel besorgen. Anschließend kehrte der F. nicht wieder zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der 75 jährige in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Hilfe benötigt. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten bitte an die Polizei in Bad Wildungen (Tel. 05621-70900 oder an jede andere Polizeidienststelle.

