Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: LK Schwalm- Eder: Suche nach dem 87- jährigen Wilfried J. aus Melsungen

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Seit heute nachmittag ist der 87- jährige Wilfried J. aus einem Seniorenheim in Melsungen vermisst. Der Vermisste ist schlecht orientiert und ist auf Medikamente angewiesen. Er kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm groß, graue Haare, Brille. Er ist bekleidet mit einem blauen Hemd, beige Jacke, Sportschuhe, Jeans und führt einen Gehstock mit sich. Bei Hinweisen zu seinem Aufenthaltsort wird gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter der Telefonnummer: 0561/ 910 0 in Verbindung zu setzen.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell