POL-KS: Kassel (Stadt): Vermisster 45-jähriger Mann

Kassel (ots) - Kassel-Waldau: In der Nacht zum gestrigen Donnerstag haben Autodiebe in Waldau zugeschlagen und einen braunen Toyota Landcruiser gestohlen. Das neuwertige Fahrzeug mit einem Wert von über 90.000 Euro hatte der Besitzer zuletzt am Donnerstag, gegen 02:40 Uhr, in seiner Garage in der Liegnitzer Straße gesehen. Um 05:20 Uhr bemerkte er dann den Diebstahl. ...

mehr