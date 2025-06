Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Olga K. (49) aus Niestetal und bittet um Hinweise: Vermisste wurde zuletzt in Kassel gesehen

Kassel (ots)

Niestetal / Kassel: Die Kasseler Polizei sucht aktuell nach Olga K. (49) aus Niestetal und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwar liegt kein aktuelles Foto der Vermissten vor, dennoch dürfte sie aufgrund markanter äußerer Merkmale schnell auffallen: Olga K. hat aktuell einen Gipsverband am linken Arm, trägt eine weiße Hose sowie weiße Schuhe und hat kurzrasierte Haare. Sie ist 1,65 Meter groß und schlank. Zudem trug sie zuletzt ein braunes T-Shirt und eine schwarze Kappe. Olga K. ist auf ärztliche Hilfe angewiesen und wurde letztmalig am gestrigen Montagvormittag, gegen 10 Uhr, im Bereich eines Kasseler Krankenhauses in der Weinbergstraße gesehen. Dort verliert sich ihre Spur. In Sorge erstatteten Angehörige am gestrigen Abend eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die die Vermisste seit dem gestrigen Montagvormittag gesehen haben oder Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell