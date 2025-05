POL-KS: Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis): Vermisster 21 jähriger Mann

Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte die Polizei am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt einen Einbrecher festnehmen, der zuvor in einen ehemaligen Kiosk eingestiegen war. Gegen 20:45 Uhr konnte der Passant beobachten, wie sich ein 37 Jahre alter Mann gewaltsam Zutritt zu dem ehemaligen Trafohaus am Lutherplatz verschaffte, ...

